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| | «Надо было перевернуть тарелку»: Бородина в День Государственного флага РФ собрала завтрак-триколор

«Надо было перевернуть тарелку»: Бородина в День Государственного флага РФ собрала завтрак-триколор

Сегодня, 14:05

В своем Instagram-аккаунте ведущая «Дома-2» рассказала, что уже традиционно в этот праздник поддерживает #СобериЦветаФлага. Поклонники позитивно оценили идею и сочли ее очень патриотичной.

22 августа в РФ отмечают День Государственного флага. Многие звезды уже поздравили соотечественников, не осталась в стороне и Ксения Бородина. Она в своем Instagram-аккаунте рассказала подписчикам, что уже традиционно в этот праздник «собирает» цвета флага, и в этом году решила не откладывать это в долгий ящик и собрала завтрак-тиколор. Ведущая телестройки поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлена тарелка с красными и синими ягодами и белой массой, похожей на йогурт.

За час публикация собрала более 65 тысяч лайков. Поклонники в общем позитивно оценили идею Ксении Бородиной и поддержали ее. Многие отметили, что это очень патриотично, а некоторые написали, что им бы жалко было есть «такую красоту». Но нашлись и те, кто остался недовольным креативом ведущей: «Только из Монако, а флаг России собирает». Другие же решили просто пошутить: «Тарелочку перевернуть бы», «Надо было перевернуть тарелку, Ксю, чтоб подписчики шокировались, что Бородина не знает флага».


Виктория Озерова
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