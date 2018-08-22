Яну Рудковскую жестко раскритиковали за отфотошопленный снимок

У ведущей имеется много критиков и злостных ненавистников, и она по этому поводу завела в соцсети рубрику, где обговаривает самых язвительных людей.

Яну Рудковскую немало обсуждают, у нее достаточно недоброжелателей и «злых языков», не упускающих случая оклеветать продюсера и ведущую. Недавно она дала новый повод таким лицам обговорить ее действия и личную жизнь. Яна выложила в Instagram снимок с явным присутствием фотошопа с несколькими подозрительными эпизодами пропорций тела Рудковской.

У нее очень большие кроссовки, что создает визуальное впечатление об огромных стопах ведущей. Подписчики заметили, что обувь смотрится намного крупнее, нежели голова Яны. Также супруга Евгения Плющенко выглядит чересчур высокой и худой: не такой, какая она есть в реальности. «Зачем такой фотошоп, ноги как у жирафа», «Карлик стал длинноногой ланью», - такие и тому подобные комментарии имеются под снимком Яны в ее аккаунте.

Касательно ее новой рубрики, там Рудковская дала волю эмоциям и раскритиковала своих недругов, постоянно волнующихся за ее возраст, доходы и прочее. Всем, кто сильно интересуется по этому поводу, она предлагает позвонить в школу или ВУЗ, где училась, дабы узнать все что нужно. Помимо этого, она призывает фанатов не смотреть в ее кошелек, отмечая, что если и ведет красивую жизнь, так на заработанные деньги, параллельно помогая разным фондам и нуждающимся семьям.

Никита Готский