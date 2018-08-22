«Нужно разбавить женский цветник»: Вера Брежнева с дочерьми умилила фанатов

Снимки появились в Instagram-аккаунте звезды и восхитили поклонников. Пользователи отметили, что все очень красивые и элегантные, а девочки очень похожи на мать.

Вера Брежнева активно ведет аккаунт в Instagram, но семейными снимками делится редко. Кадров с мужем Константином Меладзе в ее микроблоге всего несколько, как и фото с дочерьми. В последней публикации Вера Брежнева рассказала, что сфотографироваться сразу с двумя наследницами получается редко, так как сделать это практически невозможно. Она отметила, что каждый такой кадр для нее особо дорог, и рассказала, что вылетает сегодня в Таллин на фестиваль. Снимки Веры Брежневой с дочерьми умилили фанатов. Они отметили, что девочки очень красивые и похожие на звездную мать, особенно младшая Сара, которая, взрослея, становится копией певицы: «Как под копирку», «Такие милые и красивые», «Младшая просто Ваша мини-копия», «Прекрасное трио», «Похожи, красотки».

При этом некоторые поклонники отметили, что этот «женский цветник нужно разбавить», и намекнули, что в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе не хватает наследника: «Хотелось бы увидеть в вашем душевном коллективе маленького, милого принца!!! Разбавить так сказать женский цветник! Но это вам конечно решать, но было бы прекрасно!».

Виктория Озерова