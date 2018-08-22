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| | «Развод на деньги»: на отменённые совместные концерты Петросяна и Степаненко выставили «двойную» цену

«Развод на деньги»: на отменённые совместные концерты Петросяна и Степаненко выставили «двойную» цену

Сегодня, 13:35

Легко было предположить, что разрыв семейных отношений Евгения Петросяна и Елены Степаненко ставит точку на их творческом тандеме. Но некоторые концертные агентства постарались напоследок сорвать куш на отменённых выступлениях знаменитого эстрадного союза.

Блогер и общественный деятель Катя Гордон заметила, что реклама совместных концертов Петросяна и Степаненко давно уже не соответствует действительному положению дел. Запланированные на конец 2018 и начало 2019 года выступления анонсировались по-старому. К тому же, цена за билет также была выставлена «двойная». Когда представителям концертного агентства указали на это, то они подтвердили, что у них висит неверная информация и быстро исправили её. Теперь оповещается о сольных концертах юмориста без жены, но деньги за билет придётся заплатить те же.

Некоторые концертные импресарио утверждают, что после новостей о разводе Петросян и Степаненко стали просто «нарасхват» и стоимость их выступлений выросла вдвое. Ранее за выступление Евгений Ваганович просил 350-5000 тысяч рублей, сейчас эта сумма составляет 500-700 тысяч. Гонорары Елены Степаненко приблизительно такие же. Только выступать они будут по отдельности. Скептики полагают, что в истории с разводом так было и задумано.


Дмитрий Брокгауз
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