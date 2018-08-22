В шоу «Замуж за Бузову» примет участие автор песен Лолиты и Димы Билана

В рамках передачи ведущая станет искать себе нового спутника жизни, одним из таких кандидатов является известный композитор.

Вскоре на ТВ стартует проект «Замуж за Бузову». Попытается добиться руки и сердца ведущей «Дом-2» композитор из Белоруссии Герман Титов, который много лет работает с Димой Биланом, Лолитой и Стасом Михайловым. «Мои нервы на пределе», - заявляет он, не скрывая, что очень волнуется, но готов сделать Ольгу Бузову счастливой девушкой. Прежде Титов написал песню «Невеста», которая может быть посвящена именно столичной знаменитости. Бузова уже не раз заявляла, что достигла успеха в карьере, но все же она не считает себя счастливым человеком из-за отсутствия любви. Бузова очень надеется на новое шоу, где будут искать ей жениха, так как иногда думает, что если не встретит очередного мужчину там, то так и не станет счастливой.

«Замуж за Бузову» прокомментировал экс-муж ведущей Дмитрий Тарасов. Футболист не считает нужным думать об этом шоу, заявив, что его волнует только его родные и близкие.

Никита Готский