На «УАЗике» в новую жизнь: Бузова похвастается вульгарным свадебным кортежем в центре Ульяновска

Хейтеры ведущей уже радостно потирают руки в ожидании. Уже в это воскресенье по городу проедет богатый свадебный кортеж Ольги Бузовой. Автомобильная колонна будет представлена тремя брендированными автомобилями марки УАЗ.

Причиной этого действа стал старт долгожданного для многих телевизионного проекта на канале ТНТ под названием «Замуж за Бузову». Реалити-шоу обещает зрителям необычайный накал страстей. В эфире его смогут увидеть уже в грядущее воскресенье. Именно по этому поводу по центру Ульяновска проедет свадебный кортеж Ольги Бузовой, который заранее многие недоброжелатели поющей ведущей охарактеризовали как «вульгарный». «На «УАЗике» в новую жизнь», - подшучивают хейтеры поющей ведущей в социальных сетях, намеркая на то, что это «по-российски».

По теме: В шоу «Замуж за Бузову» примет участие автор песен Лолиты и Димы Билана В рамках передачи ведущая станет искать себе нового спутника жизни, одним из таких кандидатов является известный композитор.

Поклонники убеждены, что Ольга пытается всеми силами доказать, что кому-то нужна, как невеста: отсюда и реалити-шоу, и кортежи, состоящие из брендированных автомобилей УАЗ, выпущенных местным автомобильным заводом.

Следует напомнить, что Бузова ранее не стала исключать, что зрители смогут увидеть небывалые страсти на грядущем реалити-шоу, в том числе даже секс. По ее словам, на программу также пришел настоящий гомосексуалист. Неизвестно, собрался ли он бороться за ее сердце или просто захотел показать себя.

Николай Офицеров