«Мне важнее быть счастливой, чем замужней»: Юлия Барановская описала идеал мужчины

Телеведущая призналась, что не спешит выходить замуж, хотя только за последний год таких предложений было несколько. Она рассказала, что ищет человека, с которым захочет связать себя на всю жизнь.

Недавно Юлия Барановская дала новое интервью, в котором откровенно рассказала о личной жизни. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным, от которого у телеведущей осталось трое детей, еще пять лет назад поклонники не раз отмечали, что в жизни Барановской появился новый мужчина, но сама она никак это не комментировала. На этот раз ведущая намекнула, что некий ухажер у нее есть: она призналась, что только за последний год отвергла несколько предложений руки и сердца. Юлия Барановская объяснила это тем, что не спешит связать себя узами брака: «Мне важнее быть счастливой, чем замужней». При этом она отметила, что ищет мужчину, с которым сможет быть всю жизнь и даже описала свой идеал: «Это должен быть такой мужчина, с которым я захочу засыпать и просыпаться… Главное — просыпаться! И не один раз, а каждый день». Также она отметила, что внешность при этом не имеет никакого значения: «Ни кубики на животе, ни цвет волос и глаз не имеют значения. Я абсолютно точно знаю, что мужчина для меня — это ответственность. Все остальное не важно».

Юлия Барановская призналась, что на данный момент абсолютно счастлива, и насущные проблемы на это никак не влияют.

Виктория Озерова