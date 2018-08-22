Джуна рекомендовала Петросяну не разводиться из-за плохой энергетики

Коллеги артистов заявляют, что Евгений Ваганович верит в сверхъестественное, он даже покупал специальные заговоренные пластины.

Маг Джуна прежде общалась с Евгением Петросяном, который посещал ее, дабы получить важный совет касательно личной жизни. Ее квартира находится недалеко от недвижимости артиста. Джуна с удовольствием давала рекомендации гостям, среди которых был также и Михаил Задоров. Она является приверженкой семейных ценностей, советуя Петросяну не разводиться со Степаненко, так как от этого в итоге пострадает его энергетика, что потом скажется на его карьере.

Ранее писательница Лена Миро высказала свою поддержку Евгению Петросяну в его нелегкой ситуации. Она считает, что тот после разлуки со старой женой резко помолодел, начал следить за собой и стильно одеваться. Она не исключает, что на это повлияла и его молодая любовница, с которой он будто бы закрутил роман.

Никита Готский