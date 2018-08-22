Безвкусица и обнаженка: Звезды на MTV Video Music Awards 2018 шокировали своими нарядами

Вручение премии прошло накануне в Нью-Йорке. Многие знаменитости запомнились зрителям по выходу на красную дорожку, но отличились они вовсе не стильным внешним видом, а его отсутствием.

Премия MTV Video Music Awards является одной из самых престижных в области музыкального видеоконтента, и миллионы фанатов по всему миру с нетерпением ждут ее вручения. 21 августа в Нью-Йорке прошло очередное такое мероприятие. Ожидаемо фаворитами MTV Video Music Awards 2018 стали Карди Би и Чайлдиш Гамбино, получившие по три статуэтки, и Никки Минаж, чей клип был признан «Лучшим хип-хоп-видео». Но зрителям 35-я церемония вручения престижной премии запомнилась вовсе не этим: на красной дорожке звезды шокировали своими нарядами. Многие знаменитости оделись так, будто негласным лозунгом мероприятия стали «безвкусица и обнаженка».

Особо выделилась Мадонна: она выбрала для церемонии «шаманский» наряд, который лишь подчеркнул ее возраст. Российские зрители даже сравнили ее с Примадонной отечественной эстрады, отметив, что Алла Пугачева выглядит намного лучше: «Зачем она надела костюм своей бабушки?», «Пугачева и то выглядит лучше. Просто девочка на ее фоне!».

«Королева вечера» Никки Минаж запомнилась тем, что продемонстрировала целлюлит и жировые складки на спине «во всей красе». Ее белое открытое боди с прозрачной юбкой не скрыло, а акцентировало внимание поклонников на недостатках. Ни в чем ей не уступила и Рита Ора в прозрачном черном платье. Ее образ уже нашел новое название – «откровенная скромность». Голым нарядом «отличилась» и Блэк Чайна, которая продефилировала по красной дорожке в наряде из розовых пайеток, напоминающем купальный костюм для Барби. Наивысший градус откровенности продемонстрировала Эмбер Роуз: она пришла на MTV Video Music Awards 2018 в эротичном красном костюме женщины-кошки.

Виктория Озерова