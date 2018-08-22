Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

«Развод на деньги»: на отменённые совместные концерты Петросяна и Степаненко выставили «двойную» цену На «УАЗике» в новую жизнь: Бузова похвастается вульгарным свадебным кортежем в центре Ульяновска Уэйн Руни: Криштиану Роналду выиграет Лигу чемпионов с «Ювентусом» Джуна рекомендовала Петросяну не разводиться из-за плохой энергетики Эксперты назвали простой способ подстраховаться при утере AirPods Звезда «Баффи - истребительница вампиров» тайно вышла замуж за возлюбленного-бизнесмена Необъяснимо, но факт: Лень оказалась главным двигателем эволюции Ученые: Женщин не привлекают слишком красивые и умные мужчины «С лысиной и животиком»: замужняя Диана Шурыгина замечена с новым мужчиной Голливудская Мэри Поппинс: Анджелина Джоли поразила фанатов внешним видом во время шопинга Ирина Шейк раскрыла главный секрет своей красоты и идеальных фото Экзотические каникулы принца Гарри и Меган Маркл возмутили налогоплательщиков
| | Безвкусица и обнаженка: Звезды на MTV Video Music Awards 2018 шокировали своими нарядами

Безвкусица и обнаженка: Звезды на MTV Video Music Awards 2018 шокировали своими нарядами

Сегодня, 12:36

Вручение премии прошло накануне в Нью-Йорке. Многие знаменитости запомнились зрителям по выходу на красную дорожку, но отличились они вовсе не стильным внешним видом, а его отсутствием.

 

Премия MTV Video Music Awards является одной из самых престижных в области музыкального видеоконтента, и миллионы фанатов по всему миру с нетерпением ждут ее вручения. 21 августа в Нью-Йорке прошло очередное такое мероприятие. Ожидаемо фаворитами MTV Video Music Awards 2018 стали Карди Би и Чайлдиш Гамбино, получившие по три статуэтки, и Никки Минаж, чей клип был признан «Лучшим хип-хоп-видео». Но зрителям 35-я церемония вручения престижной премии запомнилась вовсе не этим: на красной дорожке звезды шокировали своими нарядами. Многие знаменитости оделись так, будто негласным лозунгом мероприятия стали «безвкусица и обнаженка».

 

Особо выделилась Мадонна: она выбрала для церемонии «шаманский» наряд, который лишь подчеркнул ее возраст. Российские зрители даже сравнили ее с Примадонной отечественной эстрады, отметив, что Алла Пугачева выглядит намного лучше: «Зачем она надела костюм своей бабушки?», «Пугачева и то выглядит лучше. Просто девочка на ее фоне!».

 

«Королева вечера» Никки Минаж запомнилась тем, что продемонстрировала целлюлит и жировые складки на спине «во всей красе». Ее белое открытое боди с прозрачной юбкой не скрыло, а акцентировало внимание поклонников на недостатках. Ни в чем ей не уступила и Рита Ора в прозрачном черном платье. Ее образ уже нашел новое название – «откровенная скромность». Голым нарядом «отличилась» и Блэк Чайна, которая продефилировала по красной дорожке в наряде из розовых пайеток, напоминающем купальный костюм для Барби. Наивысший градус откровенности продемонстрировала Эмбер Роуз: она пришла на MTV Video Music Awards 2018 в эротичном красном костюме женщины-кошки.


Виктория Озерова
Новости по теме
СМИ рассекретили обладателей премии MTV Video Music Awards
СМИ рассекретили обладателей премии MTV Video Music Awards

  Ежегодная премия Music Awards удивила не только номинациями, но и нарядами артистов.

Опять набрала вес: Кристина Агилера шокировала внешностью на Billboard Music Awards
Опять набрала вес: Кристина Агилера шокировала внешностью на Billboard Music Awards

Кристина Агилера явилась на премии Billboard Music Awards в полосатом платье со шлейфом в стеле мужского костюма. Поклонники ужаснулись от внешности артистки,…

«Голое» платье: Аманда Сейфрид блистала на премии Independent Spirit Awards
«Голое» платье: Аманда Сейфрид блистала на премии Independent Spirit Awards

На днях в США состоялась церемония награждения номинантов премии Independent Spirit Awards. Мероприятие посетила актриса Аманда Сейфрид, которая блистала на…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости