Звезда «Баффи - истребительница вампиров» тайно вышла замуж за возлюбленного-бизнесмена

Пара начала встречаться в 2016 году, сразу после разрыва отношений Хилари Суонк с теннисистом Рубеном Торресом.

Звезда Хилари Суонк вышла замуж за бизнесмена Филиппа Шнайдера тайно и без присутствия журналистов. Торжественная церемония прошла в Калифорнии Редвуд, после чего молодые и их гости отправились в банкетный зал. Актриса сообщает, что счастлива сейчас, проведя важный для нее день в окружении людей, которых они оба очень любят.

Суонк удивила своим свадебным нарядом, на который создатели потратили 25 метров французского кружева, восемь метров шифона и шесть метров шелковой органзы. К слову, для Хилари это второй брак, до этого она жила вместе с коллегой Чадом Лоу.

Прежде сообщалось, что Хилари Суонк, стремясь всегда быть красивой, каждый день принимает более 40 видов витаминов и пищевых добавок. Не забывает она и о спорте. Например, готовясь к роли в «Малышке за миллион», она тренировалась по 4,5 часа шесть дней в неделю.

Никита Готский