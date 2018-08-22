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| | Вокалист «Доктор Ватсон» изменил супруге с ее сестрой

Вокалист «Доктор Ватсон» изменил супруге с ее сестрой

Сегодня, 12:10

Вчера музыкант посетил эфир шоу «На самом деле», где и стали известны моменты его «походов налево».

 

Под давлением супруга свояченицы музыкант признался, что имел половую связь с сестрой законной жены. Елизавета Борисенок заявила в студии, что сестра оставила ей дочь, отцом которой мог быть Щедров. После этого в студии появился муж Анастасии, который набросился с кулаками на музыканта, но их потасовку вовремя прекратили охранники. Шепелев в конце программы продемонстрировал ДНК-тест, который свидетельствовал о том, что фронтмен «Доктора Ватсона» не является родителем дочери сестры своей жены.

Вокалист коллектива «Доктор Ватсон» Виктор Щедров ранее уже приходил на передачу к Дмитрию Шепелеву, где пытался понять, является ли он родным отцом ребенка собственной супруги Елизаветы. Тест ДНК тогда показал, что сын родился у жены от него, что сильно расстроило женщину, уверенной в многочисленных изменах Щедрова.


Никита Готский
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