Актер из «Лентяево» умер в 43 года от рака

По словам представителей артиста, последние два года он боролся с раком желчных путей.

Актер из Исландии Стефан Карл Стефанссон стал известным после роли Робби Злобного в детском телешоу «Лентяево». Данного персонажа он представлял десять лет с 2004 по 2014 годы. В 2016 году у актера диагностировали онкологию, и с того времени он начал серьезно лечиться. Стефанссон перенес операцию, после этого он начал чувствовать себя лучше, но в текущем году болезнь снова напомнила о себе, опухоль стала неоперабельной.

«Мечтайте о великом», - сказал актер в одном из последних заявлений, отметив, что до того, как ему заявили, что он вскоре умрет, он не понимал, насколько короткой бывает жизнь. Артист считал, что время самое ценный ресурс, который никогда не возвращается назад, поэтому его стоит ценить. У 43-летнего героя «Лентяево» остались супруга и четверо детей.

Никита Готский