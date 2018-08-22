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| | «Не транс, как Оля»: Анна Бузова в рваных шортах восхитила поклонников женственностью

«Не транс, как Оля»: Анна Бузова в рваных шортах восхитила поклонников женственностью

Сегодня, 11:49

Снимки появились в Instagram-аккаунте младшей сестры Ольги Бузовой. Поклонники буквально засыпали ее комплиментами, отметив, что девушка всегда «на высоте».

 

Анна Бузова продолжает завоевывать сердца поклонников. Она регулярно делится в Instagram новыми снимками и своими достижениями. Младшая сестра Ольги Бузовой не отстает от нее по популярности, а фанаты отмечают, что красоты и женственности ей досталось даже больше, чем звездной родственнице. И на этот раз Анна Бузова в рваных шортах восхитила поклонников женственностью на новых фото. На симках девушка предстала в белой свободной футболке и коротких джинсовых шортах, которые позволили ей продемонстрировать всю красоту длинных стройных ног. Она спросила у подписчиков совета, какой из снимков лучше. Некоторые дали ответ, но остальные обратили внимание только на внешний вид Анны Бузовой и буквально засыпали ее комплиментами.

Поклонники отметили, что у Анны Бузовой все фото красивые, так как она сама всегда «на высоте», в отличие от сестры: «Шикарно! На всех фото неотразима», «Не транс, как мужеподобная Оля», «Анна всегда на высоте, красотка милая», «Всегда такая стильная», «Невероятно женственна, не то что сестра».


Виктория Озерова
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