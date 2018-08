«Замучили диеты»: Ким Кардашьян вышла на красную дорожку с картошкой фри

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» наплевала на дресс-код и решила подразнить присутствующих аппетитной картошкой фри.

Ким Кардашьян прилагает много усилий, чтобы поддерживать свои пышные формы. Она занимается по индивидуальной программе и правильно питается. Телезвезду так замучили диеты, что она сделала так называемый «читдэй» и решила ни в чём себе не отказывать.

Ким Кардашьян посетила 25-ю годовщину аукциона What Goes around в обычном для себя наряде, а в образе скромницы девушка продержалась недолго. На красную дорожку телезвезде вышла обтягивающем розовом латексном платье, под которое решила не надевать нижнее бельё. Образ сопровождали прозрачные пластиковые лодочки, но больше всего поклонников удивила сумочка Ким.

В сумку в виде картошки фри едва поместиться телефон звезды реалити-шоу, но блестит она очень ярко. 37-летняя Ким не раскрывает секрет, где приобрела новинку. Пользователи Сети уверены, что цена даже за такую странную вещь в гардеробе знаменитости переваливает за сотню долларов.

Яна Белова