Голливудская Мэри Поппинс: Анджелина Джоли поразила фанатов внешним видом во время шопинга

Красавицу Анджелину Джоли на днях папарацци застали в Лос-Анджелесе, куда актриса прилетела после съемок в Лондоне второй части кинофильма «Малефисента». Женщина вместе с двумя дочерями отправилась на шопинг.

Пользователи Сети прозвали Анджелину Джоли «голливудской Мэри Поппинс» за скромный наряд знаменитости. Стоит отметить, что актриса была верна своему стилю и надела платье черного цвета и бежевые туфли на каблуке. Фанаты были поражены внешним видом Джоли во время шопинга. Актриса выглядела счастливой в компании Шайло и Захары.

Поклонники также отметили, что девочки значительно подросли, а сама Анджелина несмотря на скандалы и бракоразводный процесс имеет вполне презентабельный внешний вид. Напомним, что недавно Джоли обвинила Амаль Клуни в «краже личности».

Светлана Славянская