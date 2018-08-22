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| | Голливудская Мэри Поппинс: Анджелина Джоли поразила фанатов внешним видом во время шопинга

Голливудская Мэри Поппинс: Анджелина Джоли поразила фанатов внешним видом во время шопинга

Сегодня, 11:23

Красавицу Анджелину Джоли на днях папарацци застали в Лос-Анджелесе, куда актриса прилетела после съемок в Лондоне второй части кинофильма «Малефисента». Женщина вместе с двумя дочерями отправилась на шопинг.

Пользователи Сети прозвали Анджелину Джоли «голливудской Мэри Поппинс» за скромный наряд знаменитости. Стоит отметить, что актриса была верна своему стилю и надела платье черного цвета и бежевые туфли на каблуке. Фанаты были поражены внешним видом Джоли во время шопинга. Актриса выглядела счастливой в компании Шайло и Захары.

Поклонники также отметили, что девочки значительно подросли, а сама Анджелина несмотря на скандалы и бракоразводный процесс имеет вполне презентабельный внешний вид. Напомним, что недавно Джоли обвинила Амаль Клуни в «краже личности».


Светлана Славянская
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