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| | Так забываются дети от первого брака: Фотографию Тарасова с крестин дочери облили грязью

Так забываются дети от первого брака: Фотографию Тарасова с крестин дочери облили грязью

Сегодня, 11:24

На днях бывший возлюбленный Ольги Бузовой крестил новорожденную дочь. Наиболее яркими снимками с этого значимого события футболист поделился на своей официальной страничке в Instagram.

 

«В нашей семье, которая вчера увеличилась на два человека, еще один праздник. Теперь у нас есть крестный и крестная для нашей доченьки Миланы. Спасибо вам двоим ребята за то, что взяли на себя эту ответственность, и мы, в свою очередь, искренне рады тому, что смогли доверить вам своего дорогого человека. Теперь наша принцесса находится под надежными крыльями Ангела-Хранителя и его покровительством», - заявил Тарасов, впервые показывая поклонникам лицо дочери.

Некоторые поклонники осудили Тарасова за то, что он практически не вспоминает ребенка от первого брака: «Так и забываются дети от первого брака. Это удивительно…», - написали поклонники. Другие заявили, что недовольны выбранным Анастасией Костенко и Дмитрием Тарасовым именем для девочки.

По их мнению, имя Милана якобы «кавказское» и очень частое в Чечне, потому не подходит для девочки. Им ответили, что эта история неправдивая, ведь Милана – «старославянское имя, которое корнями ушло в языческую Русь».

 

Поклонники также осудили недоброжелателей Тарасова, которые облили такую светлую фотографию с крестин дочери грязью. От себя они пожелали новорожденной девочке крепкого здоровья и счастья в будущих начинаниях.


Николай Офицеров
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