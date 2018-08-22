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| | Ирина Шейк раскрыла главный секрет своей красоты и идеальных фото

Ирина Шейк раскрыла главный секрет своей красоты и идеальных фото

Сегодня, 11:05

Для одного модного глянцевого издания популярная супермодель и мама годовалой дочери Ирина Шейк дала небольшое интервью. Знаменитость поделилась с поклонниками своими основными бьюти-правилами, которые позволяют её всегда выглядеть превосходно.

32-летняя звезда модных подиумов и глянцевых изданий Ирина Шейк раскрыла главный секрет своей красоты. По словам модели, чтобы всегда замечательно и свежо выглядеть, каждая девушка обязательно должна высыпаться. Также Шейк утверждает, что всегда плотно и вкусно завтракает, но при этом воздерживается от «ночного дожора».

Ирина также рассказала о том, как правильно делать селфи, чтобы всегда иметь красивые фотографии. Самое важное – это найти хороший свет и правильный ракурс, которые скроет недостатки и выгодно подчеркнет достоинства лица.


Светлана Славянская
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