«С лысиной и животиком»: замужняя Диана Шурыгина замечена с новым мужчиной

Скандально известная Диана Шурыгина скоро даст повод снова заговорить о себе. По крайней мере, так считают внимательные подписчики её страниц в соцсетях.

Они уверены, что новый скандал будет связан с переменами в её личной жизни. И это появилось не на ровном месте. Недавно Шурыгина была замечена в одном из клубов, где радостно позировала с неизвестным бородачом. На этот раз она не показывала пальцами «на донышке», а конструировала «сердечко» вместе с партнёром. Девушка казалась очень счастливой, а неведомый партнёр совсем не выглядел на фото случайным. Читатели заметили, что в статусе её мужа Андрея Шлянина на странице «ВКонтакте» исчезла информация, что он женат на Диане. В то время, как у самой Шурыгиной данные о замужестве остались без изменений. При этом, последние публикации в Instagram скандалистки совершенно не содержат совместных фото с мужем. Напротив, на снимках девушка позирует с мужчинами в годах, «с лысиной и животиком».

В связи с этим, подписчики думают, что семейная жизнь Шурыгиной и Шлянина терпит крах. И совсем не за горами новый скандал, шумные телешоу с выяснением отношений и делёжкой имущества. Впрочем, скептики уверены, что это – неуклюжая попытка скандалистки заявить о себе. Возможно, она находится в поиске спонсоров, которые помогут ей «тянуть» её неудачливые проекты. Поначалу её видео были популярны, даже набирали по несколько миллионов просмотров. Но, потом, интерес к ней сошёл на нет, и она ищет способы вернуть внимание. Кстати, Шурыгина была замешана в скандале, когда взяла деньги от одного крупного издания за размещение рекламы на своей странице в Instagram, но благополучно «кинула» рекламодателей.

Дмитрий Брокгауз