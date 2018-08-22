Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

«С лысиной и животиком»: замужняя Диана Шурыгина замечена с новым мужчиной Голливудская Мэри Поппинс: Анджелина Джоли поразила фанатов внешним видом во время шопинга Ирина Шейк раскрыла главный секрет своей красоты и идеальных фото Экзотические каникулы принца Гарри и Меган Маркл возмутили налогоплательщиков Королева в гневе: Принцесса Евгения отказалась подписывать брачный договор Постаревший Роберт Де Ниро ужаснул фанатов обвисшим животом Пьяная была? Хейтеры высмеяли травму Волочковой и назвали ее «калекой Грустная бабушка: Помолодевшая Алла Пугачева узнала рецепт вечной молодости Брат Меган Маркл обвинил принца Гарри в том, что герцогиня отвернулась от отца Волочкова растоптала морского ежа и продолжает издеваться над фанатами «Кристина согрешила?»: Сын Кристины Орбакайте вырос копией Максима Галкина Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю
| | «С лысиной и животиком»: замужняя Диана Шурыгина замечена с новым мужчиной

«С лысиной и животиком»: замужняя Диана Шурыгина замечена с новым мужчиной

Сегодня, 11:28

Скандально известная Диана Шурыгина скоро даст повод снова заговорить о себе. По крайней мере, так считают внимательные подписчики её страниц в соцсетях.

Они уверены, что новый скандал будет связан с переменами в её личной жизни. И это появилось не на ровном месте. Недавно Шурыгина была замечена в одном из клубов, где радостно позировала с неизвестным бородачом. На этот раз она не показывала пальцами «на донышке», а конструировала «сердечко» вместе с партнёром. Девушка казалась очень счастливой, а неведомый партнёр совсем не выглядел на фото случайным. Читатели заметили, что в статусе её мужа Андрея Шлянина на странице «ВКонтакте» исчезла информация, что он женат на Диане. В то время, как у самой Шурыгиной данные о замужестве остались без изменений. При этом, последние публикации в Instagram скандалистки совершенно не содержат совместных фото с мужем. Напротив, на снимках девушка позирует с мужчинами в годах, «с лысиной и животиком».

В связи с этим, подписчики думают, что семейная жизнь Шурыгиной и Шлянина терпит крах. И совсем не за горами новый скандал, шумные телешоу с выяснением отношений и делёжкой имущества. Впрочем, скептики уверены, что это – неуклюжая попытка скандалистки заявить о себе. Возможно, она находится в поиске спонсоров, которые помогут ей «тянуть» её неудачливые проекты. Поначалу её видео были популярны, даже набирали по несколько миллионов просмотров. Но, потом, интерес к ней сошёл на нет, и она ищет способы вернуть внимание. Кстати, Шурыгина была замешана в скандале, когда взяла деньги от одного крупного издания за размещение рекламы на своей странице в Instagram, но благополучно «кинула» рекламодателей.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Забытая всеми Шурыгина пытается вернуть себе популярность
Забытая всеми Шурыгина пытается вернуть себе популярность

Теряющая популярность Диана Шурыгина стремится снова стать известной. Сейчас она занимается улучшением своего канала в Telegram.

Новая жизнь: Диана Шурыгина рассказала фанатам о своем увлечении
Новая жизнь: Диана Шурыгина рассказала фанатам о своем увлечении

За новой жизнью жертвы насилия Дианы Шурыгиной продолжает внимательно следить армия поклонников. Недавно девушка в Instagram рассказала о своем новом увлечении.

Диана Шурыгина решилась на кардинальное изменение внешности
Диана Шурыгина решилась на кардинальное изменение внешности

Якобы жертва изнасилования Диана Шурыгина рассказала о своих кардинальных переменах в имидже, на которые ее вынудила пойти собственная ошибка. Теперь же она…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости