Эвелину Блёданс обвинили в попытке прославиться за счёт ЭКО

У Эвелины Блёданс не нашлось времени для поиска нового мужа для рождения совместного ребёнка. Актриса решила вовсе обойтись без мужчины.

Старшее поколение шоу-бизнеса всё чаще ставит работу на второй план, отдавая предпочтение себе. 51-летняя Памела Андерсон решилась заморозить свои здоровые яйцеклетки несколько лет назад, а теперь планирует родить ребёнка своему новому молодому любовнику. Российская актриса Эвелина Блёданс пошла ещё дальше. Женщина планирует не только родить на старости лет, но и сделать это без мужчины. В программе «Прямой эфир» с телеведущим Андреем Малаховым 49-летняя Блёданс сделала ЭКО.

Сразу после программы Эвелина начала оправдываться перед поклонниками за свой поступок. Многим показалось очень странным показывать в скандальном ток-шоу такой интимный процесс как зарождение новой жизни. Зрителям программы также не понравилось желание Эвелины «родить для себя». По их мнению, ребёнок должен расти в полноценной семье и знать своего отца. Недоброжелателей обвиняли Блёданс в том, что она пытается прославиться за счёт ЭКО. «Старушка просто хочет вернуть себе былую славу», «использует ещё не родившегося ребёнка ради пиара», «теперь понятно, почему у такой мамашки сын родился с приветом», - написали в комментариях к её посту об ЭКО.

Яна Белова