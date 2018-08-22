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| | Товар лицом: Киркоров показал публике свои «труселя»

Товар лицом: Киркоров показал публике свои «труселя»

Сегодня, 10:14

Внимательные поклонники певца разглядели пикантную подробность на нижнем белье артиста. Им показалось, что даже для себялюбивого Филиппа это чересчур.

На одном из концертных фото, опубликованном в Сети, поклонники Киркорова с удивлением обнаружили подробность, ранее скрываемую от широкой публики. Экстравагантный Филипп выбрал для выступления откровенный наряд, состоящий из белого пиджака и рубашки, а также длинной юбки. Вероятно, певец во время выступления захотел быть в образе легендарного киношного бессмертного шотландца Данкана Маклауда. Экспрессивный артист во время исполнения песни задрал юбку и явил публике своё нижнее бельё. Обомлевшие зрители увидели, что на трусах певца было изображено его лицо. Привыкшие ко всему фанаты, задумались: как далеко может зайти киркоровский эгоцентризм, если даже на «труселя лепит свою физиономию».

Представительницы прекрасного пола с отвращением заметили, что это сомнительное удовольствие – ходить на концерт и наблюдать дряблые ляжки «лучезарного». Некоторые захотели напомнить певцу, что в природе давно существуют пляжи и солярии, где можно подзагореть и не светить белыми ногами перед публикой. Комментаторы опасаются, что Киркоров додумается запустить выпуск линии нижнего белья, где на лицевой стороне товара будет красоваться его изображение.


Дмитрий Брокгауз
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