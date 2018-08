Ну хоть не изуродовала себя: Надежда Бабкина без морщин наделала шуму

В рамках Дней Москвы в Кемеровской области коллектив театра Русская песня в органном зале Кемеровской филармонии провел мастер-класс. Более 500 зрителей из всех уголков Кузбасса в народных костюмах, стоя приветствовали и активно, более 2 часов, участвовали в нашем мастер-классе. #дниМосквы #ДниМосквыВКузбассе #Кемерово #РусскаяПесня

