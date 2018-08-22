Ну хоть не изуродовала себя: Надежда Бабкина без морщин наделала шуму

На свежих фото народную артистку даже не узнать. Эффекта куклы, как на прошлых снимках, больше нет.

Знаменитая исполнительница периодически попадает на «первые полосы газет» - Надежду Бабкину регулярно обсуждают в СМИ. Причины тому разные, касаются не только выступлений и творческих успехов, но и внешности 68-летней артистки. Практически ровесница Аллы Борисовны тоже стремится выглядеть молодо, правда, не всегда в этом преуспевает. Если о Пугачевой говорят, что она раскрыла секрет вечной молодости и нашла нескончаемый источник молодильных яблок, то насчет Бабкиной появляются и нелицеприятные комментарии.

Совсем недавно Надежда Бабкина в своем Instagram-аккаунте публиковала снимки с отдыха, из-за чего подверглась критике. На фотографии преданные поклонники не смогли узнать кумира, переборщившего с пластикой. Однако уже накануне знаменитость разместила фото с мероприятия - Дней Москвы в Кемеровской области - где проводила мастер-класс, которые вызвали положительный отклик у публики. Надежда Бабкина появилась перед аудиторией без морщин и наделала шуму. «Ну хоть не изуродовала себя, как в прошлый раз», «Бааатюшки, рассосалась предыдущая пластика?», «Молодец, исправила ошибки прошлого пластического хирурга», - восторгаются внешностью певицы поклонники.

Примечательно, что аудитория стала более лояльной к пожилым отечественным звездам - ту же Пугачеву перестали критиковать за пристрастие к пластике и напротив, похвалили ее за стремление в любом возрасте быть красивой и вызывать восхищение, тем более при молодом муже и маленьких детях.

Настя Пересоль