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| | Постаревший Роберт Де Ниро ужаснул фанатов обвисшим животом

Постаревший Роберт Де Ниро ужаснул фанатов обвисшим животом

Сегодня, 09:09

Папарацци застали знаменитого американского актёра Роберта Де Ниро на отдыхе на тихоокеанском побережье в городе Санта-Моника.

Фотографии располневшего Роберта Де Ниро ужаснули пользователей соцсетей. Актёр всегда старался держать себя в форме, но большой живот и обвисшая кожа говорит об обратном. Пользователи обеспокоены, что плохое физическое состояние актёра может быть связано с проблемами со здоровьем. В 2003 году у Роберта обнаружили рак простаты, но он стойко перенёс сложную операцию по удалению опухоли и поборол болезнь. Фанаты переживают, что у Де Ниро может случиться рецидив, или его подкосит другой недуг.

Поговаривают, что для борьбы с лишним весом постаревший Роберт Де Ниро использует методику одного из главных киноперсонажей в своей актёрской карьере. Мужчина пытается повторить успех боксёра Джейка Ламотты по мемуарам которого в 1980 году Мартин Скорсезе снял фильм «Бешеный бык». Судя по внешнему виду актёра, обладатель «Оскара» в категории «Лучшая мужская роль» знатно филонит на тренировках. Часть поклонников вступилась за  75-летнего актёра. По их мнению, в таком преклонном возрасте Роберт Де Ниро может себе позволить расслабиться и наслаждаться отдыхом.     


Яна Белова
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