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| | Пьяная была? Хейтеры высмеяли травму Волочковой и назвали ее «калекой

Пьяная была? Хейтеры высмеяли травму Волочковой и назвали ее «калекой

Сегодня, 08:39

Балерина сама дает хейтерам повод для насмешек, а после удивляется, откуда в людях столько негатива.

 

Анастасия Волочкова в свои 42 года добилась того, к чему стремилась с детства - популярности в массах. И если в молодости она была известна как прекрасная балерина, то теперь лишь как источник вульгарных скандалов. Знаменитость любит себя настолько, что не стесняется публиковать откровенные фотографии с пошлыми шпагатами. Более того, на всю льющуюся критику Волочкова заявляет - моя страница, мое пространство, делаю, что хочу. Из-за подобных высказываний шквал неодобрения лишь усиливается.

Подписчики Анастасии Волочковой всегда находят, к чему «придраться» - будь то купальник, прическа или поза. Некоторые особо внимательные комментаторы даже заметили, что балерина словно специально провоцирует хейтеров, размещая тем чаще вульгарные шпагаты, чем громче ее критикуют. Вот и в этот раз вместо жалости Волочкова вызвала лишь издевки со стороны общественности.

 

Светская дива разместила сториз, где пожаловалась на больную ногу, из-за чего пришлось даже в госпиталь обращаться. Как выяснилось, Волочкова зацепила ногой в море камень с морскими ежами: «Врачи спасли и вытаскивали 20 иголок!», - слезно призналась фанатам балерина. Хейтеры молниеносно активизировались, спросив, в каком состоянии находилась балерина: «Пьяная небось была?». Недоброжелатели высмеяли травму Анастасии Волочковой, а некоторые и вовсе назвали ее «калекой». Подобные оскорбления балерине и раньше приходилось выслушивать, ведь из-за профессии у нее имеются проблемы с ногами, на которые она иногда жалуется в своем аккаунте в Instagram.


Настя Пересоль
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