Грустная бабушка: Помолодевшая Алла Пугачева узнала рецепт вечной молодости

Примадонну в компании Максима Галкина заметили на концерте Лободы в VIP-зоне. Детей звездные родители предпочли не брать на выступление.

69-летняя Алла Пугачева продолжает появляться на светских мероприятиях, где покоряет всех своим внешним видом. Несмотря на приближающийся 70-летний юбилей, артистка выглядит ошеломляюще молодо. Кто бы что ни говорил о пластических операциях, уколах красоты и прочих ухищрениях певицы, а свою меру она знает. На появившихся в Сети фотографиях с выступления Лободы Алла Пугачева выглядит в очередной раз помолодевшей. Многие комментаторы даже посчитали, что знаменитость пользуется магией для поддержания красоты. Внешний вид Примадонны покорил фанатов, заявивших: «Я не знаю где берет молодильные яблочки Алла Пугачева, я все понимаю пластические хирурги, все такое, но душа, душа дерзкой, веселой, озорной девченки остается. Похоже Алла Борисовна узнала рецепт вечной молодости». Некоторые поклонники объяснили цветущую внешность исполнительницы счастливой личной жизнью и любимой работой.

Но не все комментаторы оказались благожелательными, некоторые обвинили Аллу Пугачеву в «вялости». Самые внимательные пользователи уловили грусть на лице Примадонны во время беседы с Галкиным, из-за чего ее тут же прозвали «грустная бабушка Алла» и посчитали, что она чем-то озадачена. Однако большинство фанатов сошлись в том, что Пугачева с Галкиным являются примером счастливой пары, которая и выглядит вместе замечательно, дополняя друг друга. Особенно по вкусу поклонникам пары пришлось их поведение - проявляют чувства друг к другу даже на публике и не выносят сор из избы, даже если он есть.

Настя Пересоль