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| | Волочкова растоптала морского ежа и продолжает издеваться над фанатами

Волочкова растоптала морского ежа и продолжает издеваться над фанатами

Сегодня, 07:57

Читая сотни негативных комментариев, балерина решила не снижать накал страстей на своей странице. Она безобидно поинтересовалась, где и как её поклонники проводят свой отпуск.

Подписчики Анастасии не устают обсуждать бесконечный отдых, которому предаётся отставная танцовщица на разнообразных мировых курортах. В недавней публикации она похвасталась, что её отдых на греческом Корфу продолжается и попросила поклонников поделиться впечатлениями о своём. В этой, на первый взгляд, невинной просьбе, фанаты услышали издёвку. Они не забыли, что ещё совсем недавно балерина походя называла из «нищебродами и завистниками». В ответ на это, комментаторы заметили, что пока она сидит на шпагате в курортных местах, они продолжают вкалывать и приносить пользу обществу. Многие напомнили, что теперь им предстоит думать, как жить в связи с новой пенсионной реформой, падением уровня жизни и невозможностью проводить свой отпуск так, как хотелось бы. При этом поклонники язвительно поинтересовались, есть ли у балерины ещё один купальник, в котором она бы могла позировать на своих нескончаемых фото.

Попутно Волочкова пожаловалась, что наступила на морского ежа и теперь опасается заражения. Подписчики хором выразили сочувствие растоптанному животному и надеются, что после встречи с ногой балерины, ему удалось выжить. Большинство комментаторов продолжают интересоваться: «Вы всё отдыхаете, когда же вы работаете?». Они даже не сомневаются, что ответом им будет очередное фото Анастасии с Корфу.


Дмитрий Брокгауз
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