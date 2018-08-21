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| | Звезда «Универа» Гогунский получил в подарок «блатные» номера

Звезда «Универа» Гогунский получил в подарок «блатные» номера

Сегодня, 22:47

Актёр поинтересовался у подписчиков в Instagram, далеко ли он с ними уедет.

 

Большинство поклонников полагают, что такими номерами Гогунский доберется до ближайшего высшего учебного заведения. Многие фанаты предлагают знаменитости вернуться в новый сезон телепроекта «Универ». В этом фильме Гогунский сыграл роль Эдуарда Кузьмина или просто Кузи. Его прозвище как раз и указано на полученных от приятелей «блатных» номерах. Поклонники полагают, что первые же дорожные инспекторы остановят его авто, и звезда «Универа» завершит на этом свое путешествие.

В этом году Гогунский выступил на молодежном форуме «Машук-2018» перед руководителями республик Северного Кавказа с композицией «Дальние Дали». На данном мероприятии актер рассказал, как свои первые студенческие годы провел в солнечной Одессе. В этом городе живут представители разных национальностей и вероисповеданий. Одесса сильно повлияла на мировоззрение Гогунского. Он стал терпимее относится к представителям разных народов.


Домбровский Сергей
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