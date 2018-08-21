Ирина Шейк сбросила одежду ради съемок для обложки журнала

Уроженка Челябинской области супермодель Ирина Шейк поразила фанатов очаровательным фото, опубликованным в Instagram. Российская манекенщица сотрудничает с знаменитым журналом Vogue.

Ради глянцевой обложки Ирина Шейк сбросила одежду, поскольку ее манят высокие гонорары за совместную работу с известным изданием. Уральская красавица предстала перед подписчиками в платье с глубоким вырезом. На сентябрьской обложке журнала Vogue наряд модели не скрывает ее полуобнаженной груди. Пользователи восприняли новую публикацию Ирины Шей с огромным воодушевлением. Юзерам понравилось фото знаменитости.

Ранее Ирина Шейк рассказала, насколько тяжело ей пришлось на начальном этапе построения карьеры. Она родилась в глубинке и до 17 лет только сажала картошку и практически больше ничем не занималась. Первым заграничным городом, который посетила Ирина Шейк, стал Париж. Девушка приехала в столицу Франции в 20 лет. Она жила вместе с другими манекенщицами, а те насмехались над ней.

На своем жизненном пути Ирина Шейк встретилась с безденежьем и прочими сложностями. Она убеждена, красота для современной модели не самое важное качество. Полезнее развивать в себе целеустремленность и упорство. Только они помогут достичь вершин. Сейчас Ирина Шейк любит отдыхать, посещать вечеринки и веселиться.

Домбровский Сергей