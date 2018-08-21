Астролог: Выйти замуж за принца – судьба Меган Маркл

Звезды заранее предсказывали американской актрисе королевское замужество, считает Василиса Володина.

Три месяца назад американская актриса Меган Маркл и принц Гарри заключили брак, но у пары как было много недоброжелателей, так и осталось. Хэйтеры не верят в искренность чувств актрисы, считая, что та просто случайно «урвала» хорошего жениха. В пару герцогов Сассекских верит астролог из «Давай поженимся!» Василиса Володина, которая уверена, что выйти замуж за принца – это судьба Меган Маркл, а не случайное стечение обстоятельств.

Астролог сообщила, что у Маркл, рождённой 4 августа 1981 года, в 2018 году должны были произойти два значимых события, связанных с «реализацией мечты» и «любовью». Это означает, что у актрисы непременно должны были появиться крепкие и стабильные отношения, которые имеет все шансы как вылиться в продолжительный роман, так и стать любовью всей жизни.

При этом Володина признает, что сейчас на Маркл оказывается большое давление, как со стороны королевской семьи, так и стороны родственников, а именно отца.