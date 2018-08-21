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| | Ирина Дубцова случайно засветила соски на новом фото

Ирина Дубцова случайно засветила соски на новом фото

Сегодня, 20:55

Случайно или нет, но на снимке певица показала больше, чем следовало.

 Певица и автор песен Ирина Дубцова продолжает демонстрировать в соцсетях свои пляжные наряды. На новом горячем снимке артистка примерила ярко-голубой купальник, но случайно или специально засветила соски, отчетливо выступающие бугорками под тканью. От глаз внимательных поклонников Дубцовой эта пикантная деталь не укрылась, но намного больше внимания фанаты уделили большой груди певицы – бюст удостоился множества комплиментов.

Но вместе с этим, другие комментаторы отметили, что певица стала выглядеть несколько полнее, чем раньше. Возможно, поклонники правы, но вероятнее всего это обычный эффект обтягивающего купальника светлых тонов, создающего визуальную иллюзию полноты.

К слову, голубой купальник далеко не единственный в коллекции Дубцовой, которую та показывала во время отдыха на Мальдивах. Внимание поклонников певицы удостоились черный купальник, с леопардовым принтом, белый, желтый, синий, при этом каждый дополняют необычные очки, шляпки и накидки.


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