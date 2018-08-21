«Хочет как Шурыгина»: Эксперты раскрыли причины постоянных скандалов Панина

Актер со временем может застрять в нелепых ток-шоу как многие бездарности.

Накануне Алексей Панин снова попал в лапы скандала. Актер и его дочь хотели выйти из самолета за пару минут до вылета. Из-за каприза знаменитости пришлось задержать лайнер на два часа. Панин также раскритиковал недавно сооруженный крымский мост. На этот раз выходки эпатажного актера разгневали даже знаменитостей.

Иосиф Пригожин считает, что мнение Панина ущемляет интересы общества, нельзя высказывать о российском достоянии подобным образом. Юрий Лоза предположил о плане хайпожорства, так как такие повадки делают люди с низкими моральными ценностями, жаждущие славы.

Психолог отметила, что Панин заигрался в злодеев, игравших в фильмах. Из-за образа плохого парня актер получил общественную славу и признание. Однако Алексей Панин совсем неверно расставил приоритеты. Если продолжать в таком же духе, то максимум чего можно добиться, так это участия на скандальных ток-шоу, в которых участвуют люди на подобии Дианы Шурыгиной.