"Блестящая дура": Бузова мокнула лицо в глиттер и опозорилась на весь интернет

Поклонники высмеяли попытки певицы исправить то, что дано природой.

В рамках очередной рекламной интеграции певица Ольга Бузова мокнула лицо в глиттер, из-за чего опозорилась на весь интернет. «Блестящая дура», - писали пользователи в комментариях с рекламным роликом, а многие акцентировали внимание на том, что никакая косметическая маска не исправит природные данные Бузовой. Впрочем, некоторые не верили, что маска сможет скорректировать чьи угодно данные, ведь изменить «овал лица», о чем пишет певица в подписи к видео, может только пластический хирург.

«Косметологи меня поймут: что из себя маска с блёстками представляет и как влияет на кожу и поры? Я молчу про состав. Дорогая нынче рекламка у Бузовой. Оль, ну хоть бы накрасила глаза перед тем как видео снимать...», «За деньги готова любое дерьмо рекламить…», «Ужасная маска! После неё кожа не то что как после маски - увлажнённая и мягкая, а напротив – липкая, и хочется прям смыть эту дрянь после нее», - писали некоторые подписчики Бузовой в комментариях. Но, самое главное, даже сияние на видео по сути своей ненастоящее – это всего лишь эффект, так называемый «фильтр» из приложения для смартфона, который заставляет сиять все, что угодно. Из-за этого на видео с Бузовой сверкает, как новогодняя елка, не только ее лицо, но облицованные плиткой стены и керамическая раковина.