«Это печально, но я не переживаю»: Настя Ивлеева высказалась о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

Ведущая дала откровенное интервью Юрию Дудю, в котором призналась, что такой исход истории любви звезд ее не удивил. Кроме самого обсуждаемого разрыва, популярный блогер затронула тему и своего романа.

Недавно ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева дала откровенное интервью Юрию Дудю. Во время общения с журналистом блогер рассказала о личной жизни. Она призналась, что в новом возлюбленном Алексее Узенюке, более известному как Элджей, ей нравится все. Она даже ответила на откровенный вопрос ведущего о лучшем сексе в жизни. Настя Ивлеева призналась, что это происходит сейчас и отметила, что «каждый раз, это фантастика».

Не осталась ведущая в стороне от самого обсуждаемого разрыва звездной пары: она высказалась о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского, объявив, что ее это не удивило. Настя Ивлеева рассказала, что знает исполнительницу лично, но это не стало поводом для ее расстройства. Ведущая объяснила разрыв звезд непостоянством самой любви: «Для меня они действительно являлись очень красивой парой, но я не удивлена. Я никак это не переживаю, это печально, особенно когда есть дети. Но любовь — такая нестабильная субстанция. Конечно, это грустно, когда все заканчивается».

Напомним, что о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского стало известно 11 августа. По словам певицы, причиной этому стали многочисленные измены ее избранника. Сам исполнитель ситуацию пока никак не прокомментировал.

Виктория Озерова