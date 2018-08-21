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| | «Нашёл замену Лопыревой»: Любовница Баскова угостила его десертом на глазах публики

«Нашёл замену Лопыревой»: Любовница Баскова угостила его десертом на глазах публики

Сегодня, 19:37

Певец устроил милые посиделки в кафе с Ольгой Орловой. Фанаты сразу поняли, между звёздами что-то есть.

 Пока модель Виктория Лопырева публикует все более соблазнительные фотографии, ее возлюбленный Николай Басков соблазнился кем-то другим – 40-летней певицей Ольгой Орловой. Прямо в ресторане на глазах публики новая возлюбленная Баскова угостила его десертом с ложечки. «Кормите любимых», - сообщил наевшийся Басков в видео, изначально опубликованном на странице Орловой. Ролик с певицей «золотой голос России» разместил и у себя, подписав: «Всё было так внезапно, вкусно и с такой любовью, что я даже пережил в конце впечатляющий счёт».

Фанатов видео удивило, у Баскова спросили куда пропала Лопырева и как она относится к подобным похождениям. «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», - написал один из комментаторов, а другие отметили, что Баскову следует жениться на Орловой, ведь с ней он всегда будет сыт. Также часть пользователей отметила, что в свои 40 лет Орлова выглядит «как девочка».


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