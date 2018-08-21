«Работают только указательные пальцы»: Асмус рассказала несколько никому не известных фактов о себе

По словам артистки, она с восхищением относится к бегающим людям, так как сама не может себя заставить совершить такой же подвиг.
На своей странице в соцсети Instagarm артистка Кристина Асмум опубликовала не только новое фото, но и добавила к ними пост, в котором рассказала несколько факт о себе. Знаменитость написала, что не любит оливки и маслины, а также не может запомнить, кто из них кто. В свободное от работы время Кристина по дому ходит только в футболках супруга. Также Асмум призналась, что во время печатания на клавиатуре у нее работают только указательные пальцы. Помимо этого знаменитость сообщила, что не отплывает далеко от берега, так как ее не покидает ощущение, что ее кто-то может укусить под водой или потянуть на глубину.
Ещё немного фактов обо мне: ???? ???? 1. Я крестилась в 20 лет ???? 2. Терпеть не могу оливки и маслины и всегда забываю что из них что ???? 3. Я 2 раза смотрела все сезоны «Игры Престолов» ???? 4. Дома я хожу в футболках мужа ???? 5. Я печатаю на клавиатуре только указательными пальцами ???? 6. Восхищаюсь людьми, которые бегают (в себе я силы и желание на это найти не могу) ???? 7. Я мою волосы головой вниз ???? 8. Боюсь плавать далеко от берега. Мне всё время кажется, что меня кто-то укусит или утащит ???? 9. В обязательном порядке я прохожу полное медицинское обследование раз в год ???? 10. Я не лайкаю публикации о трагедиях #пробельёнебудем #этофиаскобратан #ктонепонялтотпоймет #дальшеслаще #трушныйинстапост #википедиювпекло ???????? И традиционный вопрос: У вас совпадает что-то со мной?))) ????????
Еще одним фактом, которым подлилась артистка, стало, что раз в год она в обязательном порядке проходит полное медицинское обследование. Пользователи не смогли оставить публикацию без внимания. В многочисленных комментариях подписчики написали, что из перечисленного Кристиной относится и к ним. Больше всего пользователям подходят все пункты.