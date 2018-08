«Работают только указательные пальцы»: Асмус рассказала несколько никому не известных фактов о себе

Ещё немного фактов обо мне: ???? ???? 1. Я крестилась в 20 лет ???? 2. Терпеть не могу оливки и маслины и всегда забываю что из них что ???? 3. Я 2 раза смотрела все сезоны «Игры Престолов» ???? 4. Дома я хожу в футболках мужа ???? 5. Я печатаю на клавиатуре только указательными пальцами ???? 6. Восхищаюсь людьми, которые бегают (в себе я силы и желание на это найти не могу) ???? 7. Я мою волосы головой вниз ???? 8. Боюсь плавать далеко от берега. Мне всё время кажется, что меня кто-то укусит или утащит ???? 9. В обязательном порядке я прохожу полное медицинское обследование раз в год ???? 10. Я не лайкаю публикации о трагедиях #пробельёнебудем #этофиаскобратан #ктонепонялтотпоймет #дальшеслаще #трушныйинстапост #википедиювпекло ???????? И традиционный вопрос: У вас совпадает что-то со мной?))) ????????

