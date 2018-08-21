Сделала ЭКО и мечтает родить дочь: 49-летняя Эвелина Бледанс не боится стать матерью-одиночкой

Актриса призналась, что на ее желание забеременеть не влияют никакие обстоятельства, и заявила, что сама может выносить ребенка.

Новой героиней «Прямого эфира» с Андреем Малаховым стала Эвелина Бледанс. В жизни актрисы и ведущей в последнее время произошло много изменений, поэтому она чаще «мелькает» в различных шоу, чем сериалах. В студии «Прямого эфира» Эвелина Бледанс рассказала, что мечтает родить дочь. Много лет назад она уже была беременна девочкой, но в парке около дома на нее напали неизвестные, что привело к преждевременным родам. В больнице актрисе сказали, что ее ребенок родился мертвым. Теперь же 49-летняя звезда решилась на ЭКО. При этом она согласилась пройти процедуру прямо пере камерами, что и появилось в эфире шоу. Эвелина Бледанс призналась, что надеется, что оплодотворение было успешным, и ей удастся забеременеть именно дочерью. Перед ЭКО она даже детала на родину Ванги, где молилась об еще оном ребенке. Актриса заявила, что не боится стать матерью-одиночкой, так как всю жизнь рассчитывала только на себя.

Пока неизвестно, кто стал донором генетического материала, но новые подробности Эвелина Бледанс пообещала рассказать в новом выпуске «Прямого эфира», который выйдет на экраны уже 21 августа.

Виктория Озерова