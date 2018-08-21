Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру
| | Сделала ЭКО и мечтает родить дочь: 49-летняя Эвелина Бледанс не боится стать матерью-одиночкой

Сделала ЭКО и мечтает родить дочь: 49-летняя Эвелина Бледанс не боится стать матерью-одиночкой

Сегодня, 18:58

Актриса призналась, что на ее желание забеременеть не влияют никакие обстоятельства, и заявила, что сама может выносить ребенка.

 

Новой героиней «Прямого эфира» с Андреем Малаховым стала Эвелина Бледанс. В жизни актрисы и ведущей в последнее время произошло много изменений, поэтому она чаще «мелькает» в различных шоу, чем сериалах. В студии «Прямого эфира» Эвелина Бледанс рассказала, что мечтает родить дочь. Много лет назад она уже была беременна девочкой, но в парке около дома на нее напали неизвестные, что привело к преждевременным родам. В больнице актрисе сказали, что ее ребенок родился мертвым. Теперь же 49-летняя звезда решилась на ЭКО. При этом она согласилась пройти процедуру прямо пере камерами, что и появилось в эфире шоу. Эвелина Бледанс призналась, что надеется, что оплодотворение было успешным, и ей удастся забеременеть именно дочерью. Перед ЭКО она даже детала на родину Ванги, где молилась об еще оном ребенке. Актриса заявила, что не боится стать матерью-одиночкой, так как всю жизнь рассчитывала только на себя.

 

Пока неизвестно, кто стал донором генетического материала, но новые подробности Эвелина Бледанс пообещала рассказать в новом выпуске «Прямого эфира», который выйдет на экраны уже 21 августа.


Виктория Озерова
Новости по теме
Эвелина Бледанс чуть не потеряла слух из-за серьезной болезни
Эвелина Бледанс чуть не потеряла слух из-за серьезной болезни

Актриса и певица Эвелина Бледанс призналась фанатам в Instagram, что страдает серьезным недугом, из-за которого могла лишиться слуха. Солистка своевременно…

Эвелина Бледанс на могиле матери рассказала трогательную историю
Эвелина Бледанс на могиле матери рассказала трогательную историю

Популярная телеведущая и актриса Эвелина Блёданс впервые в Instagram заговорила о скоропостижной смерти своей матери. Знаменитость опубликовала архивные снимки…

Оголившаяся Эвелина Бледанс поведала о
Оголившаяся Эвелина Бледанс поведала о "пчелах-убийцах" в самолете

Голая Эвелина Бледанс рассказала в Сети о нападении пчел-убийц в самолете Москва – Симферополь. За последнее время она пережила немало неприятных моментов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости