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| | Новорожденный сын Юдашкиной принял участие в своей первой фотосессии

Новорожденный сын Юдашкиной принял участие в своей первой фотосессии

Сегодня, 18:57

Галина Юдашкина родила в США второго сына. Дочь кутюрье показала первую фотосессию первенца.

Дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина родила второго сына этой весной. Радостное событие для 27-летней девушки случилось 28 марта в Америке. Но лицо первенца показала поклонникам только спустя 5 месяцев на страницах журнала Vogue. Родители назвали младшего сына Аркадием. Для него это была первая серьезная фотосессия в кругу семьи. Поклонники сразу отметили, что сын похож на матерь. А Галина в свою очередь заявила, что они с мужем не хотели большую разницу в возрасте детей, поэтому с рождением второго ребенка тянуть не стали. Также супруги заявили, что хотели бы еще родить дочь. Напомним, что в 2014 году Галина Юдашкина вышла замуж за бизнесмена Петра Максакова. Через два года у пары родился сын Анатолий.

Единственная наследница Юдашкина быстро вернулась в прекрасную форму, и уже приступила к делам своего бизнеса. Несмотря на загруженность, молодой паре удалось оставить детей на бабушку с дедушкой и улететь в романтическую поездку.


Савицкая Катерина
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