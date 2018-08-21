У самого красивого мужчины мира Богдана Юсипчука появилась девушка

Самый красивый мужчина мира Богдан Юсипчук станет новым судьей проекта «Модель XL», где будет преодолевать собственные страхи вместе с участницами.

Судья модельного проекта «Модель XL» и по совместительству «самый красивый мужчина» по версии «Mister Sea World 2018» рассказал в студии журналистам про свою личную жизнь. Богдан подметил, что у него появилась новая девушка, но назвать ее имя он пока не готов. Зато рассказал о том, что внешность для него не главное, а главное, чтобы девушка была личностью и индивидуальностью, ведь красивые поступки ценятся не меньше, чем красивое тело. Тем более, что первая девушка Богдана была пышкой.

Также шоумен говорил о том, что в новом сезоне его шоу будет много личностных испытаний. Девушки будут преодолевать свои страхи и неудачи, будут выходить из зоны комфорта. Даже сам Богдан в одном из эпизодов преодолел свой страх вместе с конкурсанткой. Ему пришлось во время фотосессии взять на руки змею, не смотря на свою фобию. Участницы будут работать над собой на каждом испытании, будут «смотреть в глаза» своим комплексам.

Савицкая Катерина