Как Оля всю Россию развела: Раскрыт гениальный план Бузовой по покорению шоу-бизнеса

По мнению бывшей пиарщицы артистки, исполнительница расчетливый стратег, который только пользуется маской тупой блондинки.

Экс-помощница Ольги Бузовой раскрыла гениальный план артистки по покорению отечественного шоу-бизнеса. По мнению бывшей работницы, дурры не могут зарабатывать миллионы. Оля развела всю Россию, изображая блондинку пустышку, представляясь глупой только на экране. Отметим, что в качестве ведущей «Дома-2» Бузова получает 380 тысяч рублей, а остальные примерно 100 тысяч. Отметим, что сейчас Ольга Бузова не только работает ведущей и катается по городам с концертами, она открыла несколько ресторанов, купила хлебозавод и создала криптовалюту. Вначале в ресторанах не было тарелок, а меню было не большим. Однако через время ситуация изменилась, так еще и цены не заоблачные.

Серьезно настроенная Бузова потерпела поражение в создании своей криптовалюты: с самого первого дня на сайте исчез индикатор, который показывает «скромный» заработок. Чтобы проект снова начал работать артистка решила платить пользователям за приобретение бузкоина. Информации о хлебозаводе пока мало. Известно, что Бузова купила данное предприятие и собирается кормить многих не только отечественными видами мучных изделий, но и заграничными.

Анна Котова