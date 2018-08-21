Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю

Экс-вокалистка музыкальной группы «Ранетки» Лена Третьякова полностью изменилась: внешне и духовно. Она пересмотрела прошлые взгляды на жизненные ценности, завела блог и делится своими мыслями с подписчиками.

Мать Третьяковой отдала ее в любовницы богатому покровителю, который подавлял девушку психологически. Солистка «Ранеток» вынесла вынужденное «рабство» всего два месяца, а затем бросила зажиточного мужчину и начала устраивать жизнь по-своему. Мать попрекала дочь за такой опрометчивый поступок. Она рисовала перед певицей страшные перспективы безденежья и незавидной участи. Родственница хотела устроить судьбу участницы коллектива «Ранетки» как можно лучше. Однако артистка не собиралась быть содержанкой и начала самостоятельно делать карьеру.

На протяжении десяти лет группа «Ранетки», а вместе с ней и «пацанка» Третьякова пользовались огромной популярностью у фанатов. Коллектив исполнял не наделенные глубоким смыслом композиции о подростковой любви. Тинейджеры танцевали под музыку этой группы в клубах и получали удовольствие. После успеха проекта «Ранетки» пришло забвение. Оставив группу Третьякова решила стать блогером и сейчас активно осваивает виртуальное пространство.

Домбровский Сергей