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| | 81-летний Кончаловский страстью с Высоцкой засмущал Михалкова

81-летний Кончаловский страстью с Высоцкой засмущал Михалкова

Сегодня, 16:54

Брат Кончаловского не в восторге от раскрепощённости супругов, заметили фанаты.

20 августа режиссер Андрей Кончаловский праздновал свой день рождения и принимал поздравления от молодой супруги Юлии Высоцкой. В тот радостный день 81-летний кинодеятель не скрывал нежные чувства к супруге, но своей страстью засмущал младшего брата-режиссера Никиту Михалкова. На опубликованных фото в аккаунте Высокой Михалков сидит с напряженным лицом, а том и вовсе отворачивается от объектива камеры. «Почему у Михалкова такой взгляд?», «Михалков не доволен! Завидует!», «А может Михалков считает, что любовь не выставляют напоказ, а счастье любит тишину?!», «Никита Сергеевич, просто досадует, что недоглядел и надел шляпу - точно такую же, как у Андрея Сергеевича», - писали поклонники пары в комментариях под снимками. Также пользователи Сети поздравляли Кончаловского с днем рождения и писали свои пожелания.

Высоцкая – пятая жена Кончаловского, у которого на сегодняшний день семь детей и уже десять внуков.


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