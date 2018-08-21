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| | «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики

«Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики

Сегодня, 16:42

Актриса снялась для новой рекламы косметики и поделилась роликом с подписчиками в Instagram. Поклонники позитивно оценили видео и признались артистке в любви.

 

В Instagram-аккаунте Натальи Рудовой появилось новое видео. На кадрах актриса предстала перед поклонниками в сексуальном образе супергероини по имени Реутовская стрекоза. Но персонаж получился не совсем традиционным, так как героиня не продемонстрировала никаких суперспособностей, а лишь прорекламировала новое косметическое средство. В подписи Наталья Рудова отметила, что взгляд бывает сильнее любых супергеройских способностей.

Поклонники позитивно оценили новый образ актрисы: «Реутовская стрекоза» насмешила и удивила фанатов. Менее чем за час ролик просмотрели около 62 тысяч пользователей, лайк поставили более 11 тысяч. Поклонники отметили, что Наталье Рудовой удалось создать смешную и красивую героиню: «Это мощно», «Клевая до безумия! Обожаю», «Это смешно и красиво. Наташа, почаще такое пости», «Красота, как это мило», «Чудо как хороша».


Виктория Озерова
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