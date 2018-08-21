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| | Группа Eagles заткнула за пояс Майкла Джексона

Группа Eagles заткнула за пояс Майкла Джексона

Сегодня, 16:34

Коллективу удалось перегнать ныне покойного поп-короля по показателям продаж. Об этом сообщили официальные представители Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

 

Речь идет не о номерном альбоме группы, а о сборнике «Their Greatest Hits 1971-1975», однако так как данный диск был выпущен официальной звукозаписывающей компанией Eagles, он также учитывается. Таким образом авторам знаменитого хита «Hotel California» удалось заткнуть за пояс Майкла Джексон с его легендарным альбомом «Thriller», который долгие годы считался самым продаваемым релизом всех времен и становился платиновым 33 раза.

Eagles же со своим сборником хитов с момента выпуска в феврале 1976 года смогли достичь платинового статуса уже 38 раз.

«Хотим поздравить Eagles, которым удалось совершить невероятное, сочинив и записав два из трех лучших альбомов в истории музыки», - дал комментарий относительно нового рекорда глава Ассоциации Кари Шерман.

 

В последнее время об Eagles немало упоминаний в прессе. Прежде всего, по причине поданного иска в суд Лос-Анджелеса, в котором в качестве ответчика фигурирует отель «Калифорния», которая располагается в мексиканском штате Нижняя Южная Калифорния. Музыканты убеждены в том, что владельцы гостиницы активно применяют их главный хит в маркетинговых целях, обходя оплату авторских прав стороной.


Николай Офицеров
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