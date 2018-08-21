Конфликт между Михалковым и его дочерью продолжается

Надежда Михалкова не позвала звездного отца на съемочную площадку своего нового фильма из-за ссоры, которая у них произошла. Взаимоотношения между дочерью и отцом до сих пор натянутые.

В октябре этого года младшая дочь Михалкова дебютирует как режиссер в фильме «Проигранное место». Для Надежды это ее первый режиссерский опыт. В интервью журнала «Телепрограмма» Михалкова говорит о том, что за советами к папе не бегала, и даже на съемочную площадку его не позвала. Скорее всего это связано с их недавней ссорой вызванной тем, что Никита Михалков не дал согласие на брак дочери с Резо Гигинеишвили. Видимо этот конфликт еще не утих в семье Михалковых, и натянутые отношения между отцом и дочерью всё таки присутствуют. Тем не менее в 2017 году супруги всё таки разошлись. Но видимо даже этот факт не повлиял на отношения между отцом и дочерью. Чего нельзя сказать об нежных семейных отношения Надежды с ее старшей сестрой – Анной Михалковой.

Савицкая Катерина