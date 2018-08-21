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| | «BuzFood прогрессирует»: Блоггер проверил рестораны Бузовой после двух месяцев работы

«BuzFood прогрессирует»: Блоггер проверил рестораны Бузовой после двух месяцев работы

Сегодня, 16:03

Звезда шоу «Дом-2» активно осваивает реалии российского бизнеса. Она открыла собственные рестораны в Москве. Некоторые предприниматели пророчили ей одни убытки, советовали заниматься творческой деятельностью и оставить бизнес, пока не поздно.

 

Блоггер решил проверить, оправдаются ли прогнозы экономистов или артистка окажется успешной не только на эстраде, но покажет отличные деловые качества и составит достойную конкуренцию прочим владельцам кафе. Как оказалось на практике, рестораны BuzFood Ольги Бузовой после двух месяцев работы прогрессируют. На начальном этапе там отсутствовали тарелки и предоставлялось скромное меню. Выбор блюд был невелик, а это нередко вызывало критику.

Через два месяца работы BuzFood ситуация в ресторанах Бузовой изменилась в лучшую сторону. Во-первых, по желанию посетителям могут дать тарелки. Во-вторых, выбор блюд увеличился. Блогер заявляет, в ресторанах BuzFood Бузовой можно дешево купить фокачча – итальянскую пшеничную лепешку. Хот-дог с котлетой, сырным соусом и отличной булкой продается в заведении всего за 175 рублей. Это дешевле, чем у конкурентов. Малиновый шейк можно прибрести в BuzFood всего за 185 рублей.

После проведенной проверки блоггер пришел к выводу, что за два месяца работы рестораны Бузовой не только не ухудшились, а наоборот, стали лучше. Там подают свежие овощи и прочие продукты. Блоггер нашел и один недостаток, сосиска в одном из блюд оказалась недостаточно разогретой. Однако он не очень расстроился по этому поводу, ведь сейчас лето, а на улице и без того жарко.


Домбровский Сергей
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