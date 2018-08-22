«При Сталине Киркоров валил бы лес»: Россияне порицают творчество Короля эстрады

Певец транслирует на аудиторию разрушительные ценности и идеи, что особенно видно в клипе «Цвет настроения синий».

Эксперимент Филиппа Киркорова, представленный в клипе «Цвет настроения синий», многим не понравился. Шквал негатива обрушился на исполнителя, который, по мнению многих, вылил на свою огромную аудиторию «нечистоты» только для того, чтобы создать шоу и привлечь к себе внимания. Клип, представляющий главного героя эдаким «16-летним нигилистом», как назвал его сам певец, словно говорит о том, что нормально так себя вести, унижать остальных людей и поддерживать аморальный образ жизни.

Пользователи Сети уверены, что Киркоров либо не понимает, что делает, либо ему все равно, что его творческие «хайповые» потуги разрушают моральные ценности. За пропаганду образа жизни, который был представлен в видеоклипе, «при Сталине Киркоров валил бы лес», однако вряд ли при СССР он решился бы выпустить что-то подобное в массы. «При Сталине он бы первым на перебой кричал слава труду и КПСС, всячески встраиваясь в системные требования с целью выслужится и получить удобное местечко в действующей на тот момент системе ценностей играя по общим правилам», - пишут о певце в соцсетях. Россияне откровенно порицают творчество Короля эстрады, считая его общественную позицию и его самого продажным. Главная цель Киркорова – заработать побольше денег, неважно каким способом.