Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру
| | «Кумушки-лесбиянки спелись»: Дочь Тереховой оказалась в центре секс-скандала и с позором ушла из театра

«Кумушки-лесбиянки спелись»: Дочь Тереховой оказалась в центре секс-скандала и с позором ушла из театра

Сегодня, 04:30

Как говорят, беда не приходит одна. Сначала мама, знаменитая артистка, заболела болезнью Альцгеймера, а теперь еще и проблемы на работе.

 

Дочь знаменитой актрисы Тереховой Анна недавно оказалась в центре секс-скандала, из-за которого была вынуждена уйти из театра. Все началось с того, что режиссер Дарья Попова решила заменить Терехову другой артисткой, своей теской. По поводу этих работников театра говорят, что кумушки-лесбиянки спелись. Недавно один из коллег показал снимок двух Даш очень пикантного характера. Терехова хотела все культурно и по-человечески обговорить служившуюся ситуацию, но в ответ получили только оскорбления и угрозы. Артистка рассказала, что после грандиозного скандала, ей оставалось только громко хлопнуть дверью и уйти.

До этого Анна Терехова говорила, что ее мама Маргарита Терехова уже перестала разговаривать и не понимает, где находится. Однако артистка пока еще может угадать дочь и сына. Иногда Анна рада, что родительница не понимает, что происходит.


Анна Котова
Новости по теме
Дочь Маргариты Тереховой рассказала тайны недуга матери
Дочь Маргариты Тереховой рассказала тайны недуга матери

Потеря памяти вот уже десять лет беспокоят советскую актрису Маргариту Терехову. За 75-летней женщиной ухаживает её сын Александр и дочь Анна, которая и…

«Не узнает родных»: Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелейшем состоянии матери
«Не узнает родных»: Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелейшем состоянии матери

 С 2005 года прославленная актриса перестала появляться на глаза обществу.

Леди Винтер из «Трех мушкетеров» потеряла дар речи из-за серьезной болезни
Леди Винтер из «Трех мушкетеров» потеряла дар речи из-за серьезной болезни

 Врачи диагностировали у актрисы Маргариты Тереховой болезнь Альцгеймера. Недуг прогрессирует, звезда не узнает родных и близких, забывает простые слова и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости