«Кумушки-лесбиянки спелись»: Дочь Тереховой оказалась в центре секс-скандала и с позором ушла из театра

Как говорят, беда не приходит одна. Сначала мама, знаменитая артистка, заболела болезнью Альцгеймера, а теперь еще и проблемы на работе.

Дочь знаменитой актрисы Тереховой Анна недавно оказалась в центре секс-скандала, из-за которого была вынуждена уйти из театра. Все началось с того, что режиссер Дарья Попова решила заменить Терехову другой артисткой, своей теской. По поводу этих работников театра говорят, что кумушки-лесбиянки спелись. Недавно один из коллег показал снимок двух Даш очень пикантного характера. Терехова хотела все культурно и по-человечески обговорить служившуюся ситуацию, но в ответ получили только оскорбления и угрозы. Артистка рассказала, что после грандиозного скандала, ей оставалось только громко хлопнуть дверью и уйти.

До этого Анна Терехова говорила, что ее мама Маргарита Терехова уже перестала разговаривать и не понимает, где находится. Однако артистка пока еще может угадать дочь и сына. Иногда Анна рада, что родительница не понимает, что происходит.

Анна Котова