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| | «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике

«Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике

Сегодня, 15:37

Самая скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова снова показала свою превосходную растяжку в откровенном купальнике. Однако на этот раз новое фото могло стоить балерине жизни.

Анастасия Волочкова снова продемонстрировала шпагат в мини-бикини, однако на этот раз женщина выбрала на каменную стену вдоль моря. По словам знаменитости, этот трюк опасный и повторять его не стоит. «Была опасность упасть в море, но ради фото для вас я рисковала и держалась всеми натренированными мышцами. Всем вам солнечных дней. Не пытайтесь повторить мой опыт. Правда. Это опасно. Но мне многое под силу», - сообщила балерина.

Однако фанаты не оценили то, что Волочкова ради фото рисковала жизнью и проложили критиковать раздвинутые ноги Анастасии: «Ноги разные, правая короче», «Красиво??? Нет, не красиво! Вульгарно!», «Да, Настя, тебе многое под силу! К примеру, бухать каждый день, возьмись за ум», «Как же надоела своим шпагатом. Сколько можно ноги раздвигать, позорище», - заявили фолловеры.


Светлана Славянская
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