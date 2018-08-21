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| | «Никто не подстраивается!»: Мария Погребняк раскритиковала репортаж о жёнах футболистов

«Никто не подстраивается!»: Мария Погребняк раскритиковала репортаж о жёнах футболистов

Сегодня, 15:40

По мнению Марии Погребняк, авторы программы просто мстили ей и другим супругам звёзд отечественного футбола.

С ней связались представители одного канала, однако знаменитость отказалась давать интервью. Тем не менее, материал о ней, а также Инне Жирковой, Алине Хомич, Алане Мамаевой и других всё равно появился. В нём дам представили в несколько негативном свете, заявив, что вся их внешняя красота и сексуальность на самом деле только из-за мужей.

Жёны спортсменов вынуждены всячески меняться, чтобы блистать рядом с возлюбленными. Такой репортаж крайне возмутил Погребняк. По её словам, никто и ни под кого не подстраивается. Вполне естественно выглядеть красиво, и дело не в необходимости угождать мужьям.


Ирина Летинская
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