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| | Эд Ширан обратился за советом по карьере к Шону Полу

Эд Ширан обратился за советом по карьере к Шону Полу

Сегодня, 05:40

Успешный британский исполнитель столкнулся с трудностями в музыкальном творчестве и обратился за помощью к популярному ямайскому артисту.

 

Поп-музыкант и автор песен Эд Ширан во время выступлений в Париже наткнулся на сложности. Артист обратился за советом по карьере к Шону Полу, попросив его дать рекомендации по улучшению музыкального репертуара. Музыканты также обговорили возможность совместной работы, которая сможет порадовать парижан. Эд Ширан заявил, что Шон Пол – тот исполнитель, с котором бы он хотел поработать. Возможно, в скором времени артисты запишут совместную композицию.

Эд Ширан стал популярным в 2011 году после выхода сингла The A Team, занявшего третью позицию в чарте Великобритании. В 2016 году певец награжден премией Грэмми за композицию Thinking Out Loud. А сингл Shape of You в январе 2017 года стал самым продаваемым в США и Великобритании. В этом году Эд стал женатым артистом – в январе он обручился с экс-хоккеисткой Черри Сиборн.


Мирослава Донцова
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