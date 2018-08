Эд Ширан обратился за советом по карьере к Шону Полу

Успешный британский исполнитель столкнулся с трудностями в музыкальном творчестве и обратился за помощью к популярному ямайскому артисту.

Поп-музыкант и автор песен Эд Ширан во время выступлений в Париже наткнулся на сложности. Артист обратился за советом по карьере к Шону Полу, попросив его дать рекомендации по улучшению музыкального репертуара. Музыканты также обговорили возможность совместной работы, которая сможет порадовать парижан. Эд Ширан заявил, что Шон Пол – тот исполнитель, с котором бы он хотел поработать. Возможно, в скором времени артисты запишут совместную композицию.

Эд Ширан стал популярным в 2011 году после выхода сингла The A Team, занявшего третью позицию в чарте Великобритании. В 2016 году певец награжден премией Грэмми за композицию Thinking Out Loud. А сингл Shape of You в январе 2017 года стал самым продаваемым в США и Великобритании. В этом году Эд стал женатым артистом – в январе он обручился с экс-хоккеисткой Черри Сиборн.

Мирослава Донцова