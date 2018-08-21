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| | Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности

Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности

Сегодня, 15:24

В Голливуде снова скандал, который в очередной раз спровоцировала Анджелина Джоли. Однако на этот раз объектом ненависти стал не экс-супруг Брэд Питт, а супруга Джорджа Клуни – Амаль.

43-летняя Анджелина Джоли недолюбливает Амаль Клуни, которая имеет положительную репутацию и дружит с членами британской королевской семьи, в отличие от самой актрисы. Инсайдеры утверждают, что это Джоли якобы завидует успеху жене Клуни и сильно ревнует, так сама стала такой непопулярной в Голливуде.

На днях Джоли даже обвинила женщину в краже личности, поскольку Амаль, как и Анджелина, занимается благотворительностью, помогает детям в бедных странах и сама воспитывает двоих детей. Стоит отметить, что Амаль никак не реагирует на агрессивные выпады голливудской звезды в своей адрес.


Светлана Славянская
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